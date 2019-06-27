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"عذيب للاتصالات" تقلص خسائرها السنوية 71% بنهاية مارس 2019

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"عذيب للاتصالات" تقلص خسائرها السنوية 71% بنهاية مارس 2019 "عذيب للاتصالات" تقلص خسائرها السنوية 71% بنهاية مارس 2019

الرياض ـ مباشر: تراجعت خسائر شركة اتحاد عذيب للاتصالات- جو، بنسبة 70.75 بالمائة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس / آذار 2019، مقارنة بالعام السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول"، اليوم الخميس، تراجع صافي الخسائر إلى 36.65 مليون ريال، بنهاية مارس الماضي، مقابل 125.32 مليون ريال، بنهاية مارس 2018.

وعزت الشركة، تراجع صافي الخسائر، إلى زيادة الإيرادات، وانخفاض مصروفات التشغيل، ومصاريف الإهلاك والإطفاء، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى.  

وقالت الشركة، إنه في المقابل، ارتفعت مصروفات البيع والتسويق، واﻟﻣﺻروﻓﺎت العمومية واﻹدارﯾﺔ، والتكاليف التمويلية.

وأعلنت الشركة، في أبريل / نيسان الماضي، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 117.97 مليون ريال؛ لتمثل 33.65% من رأسمالها، بعد تخفيض رأسمالها إلى 350.53 مليون ريال.

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