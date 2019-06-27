إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2018

التغير الحاصل على التطوير تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام طريقة احتساب ربحية (خسارة) السهم حيث يتم احتساب خسارة السهم بتقسيم صافي الخسارة العائد على المساهمين العاديين للسنوات المنتهية 31 مارس 2018 و 31 مارس 2017 على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2018.

تم التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم للسنتين المنتهيتين في 31 مارس 2018 و 31 مارس 2017 من خلال أخذ أثر تخفيض رأس المال من بداية أقرب فترة معروضة أي (01 ابريل 2016) للالتزام لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 33.

عدد الأسهم المصدرة في 1 ابريل 2016: 157,500,000

عدد الأسهم الملغاة: (110,250,000)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم في 1 ابريل 2016: 47,250,000

صافي خسارة السنة في 31 مارس 2018: (40,261,565)

صافي خسارة السنة في 31 مارس 2017: (125,269,565)