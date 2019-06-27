أخبار عاجلة

يوتيوب تتيح لك التحكم بمقاطع الفيديو المقترحة -
جوجل تطلق ميزة الحذف التلقائي لسجل المواقع وأنشطة الويب -
النفط يتراجع مع ترقب قمة العشرين واجتماع أوبك -
المؤشر السعودي يواصل مكاسبه في المستهل.. بدعم القطاعات الكبرى -
الذهب يواصل الخسائر عالمياً ويفقد 9 دولارات -
الكويت تدين استهداف السعودية وترحب بموقف مجلس الأمن -
المبعوث الأممي في اليمن يقدم تعهدات للحكومة الشرعية -
8 الصبح - الكشف على 458 مريضا في قافلة جامعة الإسكندرية بسيدي براني -
8 الصبح - محافظ الجيزة: مواجهة حازمة لمظاهر العنف مع الجمال بسوق برقاش -
8 الصبح - المكسيك تبيع ممتلكات أباطرة المخدرات في مزاد لدعم الفقراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2018

Google+ Print
إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2018 إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2018
التغير الحاصل على التطوير تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام طريقة احتساب ربحية (خسارة) السهم حيث يتم احتساب خسارة السهم بتقسيم صافي الخسارة العائد على المساهمين العاديين للسنوات المنتهية 31 مارس 2018 و 31 مارس 2017 على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2018.

تم التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم للسنتين المنتهيتين في 31 مارس 2018 و 31 مارس 2017 من خلال أخذ أثر تخفيض رأس المال من بداية أقرب فترة معروضة أي (01 ابريل 2016) للالتزام لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 33.

عدد الأسهم المصدرة في 1 ابريل 2016: 157,500,000

عدد الأسهم الملغاة: (110,250,000)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم في 1 ابريل 2016: 47,250,000

صافي خسارة السنة في 31 مارس 2018: (40,261,565)

صافي خسارة السنة في 31 مارس 2017: (125,269,565)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الذهب يواصل الخسائر عالمياً ويفقد 9 دولارات

الذهب يواصل الخسائر عالمياً ويفقد 9 دولارات

المؤشر السعودي يواصل مكاسبه في المستهل.. بدعم القطاعات الكبرى

المؤشر السعودي يواصل مكاسبه في المستهل.. بدعم القطاعات الكبرى

النفط يتراجع مع ترقب قمة العشرين واجتماع أوبك

النفط يتراجع مع ترقب قمة العشرين واجتماع أوبك

"جزيرة تكافل" وسوليدرتي السعودية يدرسان الاندماج

"جزيرة تكافل" وسوليدرتي السعودية يدرسان الاندماج