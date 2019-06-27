أبرز 7 نظارات للواقع الافتراضي تساعد الشركات على تطوير عملها

تطورت تقنيات (الواقع الافتراضي) Virtual Reality، و(الواقع المعزز) Augmented reality خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، ومن المرجح أن يكون لهذه التقنيات تأثير عميق على أوجه حياتنا اليومية خلال السنوات القليلة القادمة.

بحسب خبراء التكنولوجيا؛ من المتوقع خلال السنوات القادمة أن تُصبح تطبيقات الواقع الافتراضي، والمعزز متطورة بشكل أكبر، حيث ستدعم الأجهزة مواصفات تقنية أعلى لتقديم صور عالية الجودة، وبناءً عليه سوف يتطور فهمنا لكيفية قدرة البشر على استخدام البيئات الافتراضية أو المعززة، والتفاعل معها، مما يؤدي إلى خلق المزيد من الطرق الطبيعية للتفاعل، واستكشاف طرق جديدة لاستخدام البيئات الافتراضية في العديد من المجالات.

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الشركات ترغب في الاستثمار في نظارات الواقع الافتراضي، حيث يمكن استخدامها من قِبل المهندسين المعماريين؛ للتجول داخل مخططاتهم، أو لمساعدة العملاء المحتملين على تخيُّل شكل المنتجات في العالم الواقعي، كما يمكن الاعتماد عليها أيضًا لتطوير طريقة عقد الاجتماعات بين زملاء العمل في مواقع مختلفة، وكذلك المساعدة في تصميم المنتجات في مساحة ثلاثية الأبعاد.

وعند الحديث عن التكلفة، ومواصفات التشغيل، فإن بعض نظارت الواقع الافتراضي لا تزال باهظة الثمن بالنسبة للمؤسسات، وتتطلب مواصفات تشغيل عالية للأجهزة، ولكن في الوقت نفسه؛ هناك العديد من نظارات الواقع الافتراضي المعقولة التكلفة، والتي تعتبر مثالية للاستخدام التجاري.

كما تدعم منصة مايكروسوفت للواقع المختلط (Windows Mixed Reality)؛ عددًا كبيرًا من النظارات الرائعة، وبأسعار معقولة من مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة، بما في ذلك: سامسونج، ولينوفو (Lenovo)، وإتش بي (HP).

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سنستعرض مجموعة من نظارات الواقع الافتراضي التي يمكن أن تستخدمها الشركات، والتي توازن بين الأداء الجيد والراحة، وتناسب جميع الميزانيات، وحالات الاستخدام.

فيما يلي أبرز 7 نظارات للواقع الافتراضي متاحة للشركات خلال 2019:

1- نظارة HTC Vive Pro:

السعر: 799 دولارًا.

الميزات: حجب الضوء بشكل أفضل من نظارة (HTC Vive)، وتضم شاشة عالية الدقة، وسماعات مدمجة.

العيوب: صعبة الإعداد، وتصدر السماعات صوتًا مزعجًا أثناء التشغيل، بالإضافة إلى أنها أغلى نظارة واقع افتراضي.

إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل تجربة واقع افتراضي في عملك، فإن (HTC Vive Pro) تعتبر أفضل نظارة يمكن للشركات الاعتماد عليها، حيث تأتي بدقة 2880 × 1600 بيكسلًا، مما يوفر زيادة بنسبة 78% في النقاط لكل بوصة مقارنة بنظارة (HTC Vive) الأصلية، وهذا يوفر جودة مذهلة للصورة، لذلك إذا كانت الرسومات الواقعية مهمة بالنسبة لعملك، فإن هذه النظارة تعد خيارًا مثاليًا.

كما تتضمن النظارة سماعات مدمجة، وطريقة حماية جديدة للأنف تعمل بشكل أفضل على حجب الضوء، بالمقارنة مع (HTC Vive)، حيث تشكّل (HTC Vive Pro) تطورًا واضحًا في كل من التصميم والتقنية بالمقارنة مع الإصدار السابق.

2- نظارة Oculus Quest:

السعر: 399 دولارًا.

الميزات: نظارة مستقلة لا تحتاج جهازًا لتشغيلها، وتقدم ست درجات من التتبع الحر (6DOF)، وتأتي بسعر معقول.

العيوب: تُسرّب الضوء، وهي ثقيلة بعض الشيء على الوجه.

إذا كان عملك بحاجة لاستخدام الواقع الافتراضي أثناء التنقل خارج الشركة، على سبيل المثال: زيارة العملاء في مكاتبهم، فأنت لا تريد أن تتحرك بجهاز كمبيوتر محمول قادر على تشغيل تطبيقات الواقع الافتراضي، وفي هذه الحالة تعتبر نظارة Oculus Quest خيارًا مثاليًا.

تندرج هذه النظارة تحت فئة جديدة من نظارات الواقع الافتراضي؛ وهي النظارات المستقلة، حيث لا توجد أسلاك، ولا يوجد سعر إضافي لملحقات إضافية.

توفّر (Oculus Quest) ست درجات من التتبع الحر (6DOF) بفضل عنصري التحكم في الحركة اللذين يشبهان (Oculus Touch) الأقدم مع بعض تعديلات التصميم البسيطة، فضلاً عن أجهزة الاستشعار الموجودة على الجانبين، كما أنها مدمجة بما يكفي لحملها أثناء التنقل.

تأتي النظارة بشاشة من نوع OLED، بدقة 1440 × 1600 بيكسلًا لكل عين، وتبدو الصور على الشاشة واضحة وملونة، حيث تعمل بمعالج Snapdragon 835 من كوالكوم.

3- نظارة Samsung HMD Odyssey:

السعر: 499 دولارًا.

الميزات: صور واضحة بشكل كبير، وخفيفة الوزن، ومريحة.

العيوب: تصميم غير أنيق، كما أنها ليست رخيصة.

كما ذكرنا في البداية؛ توفر النظارات القائمة على منصة مايكروسوفت (Windows Mixed Reality) تجربة واقع افتراضي رائعة للشركات، وتُعدّ نظارة سامسونج (HMD Odyssey) حاليًا أفضل النظارات القائمة على هذه المنصة حتى الآن.

على الرغم من أنها لا تصل لدقة نظارة (Oculus Rift، وHTC Vive) من حيث دقة عرض الرسومات، إلا أنها تقدم جودة عالية، وتدعم العديد من الميزات التي توفر تجربة مميزة.

تأتي النظارة بشاشة من نوع AMOLED، بدقة 1440 × 1600 بكسلًا لكل عين، مع مجال رؤية عريض بزاوية 110 درجات، وبمعدل تحديث يتراوح بين 90 إلى 60 هرتزًا، وهذا هو أعلى معدل تحديث متوفر في منصة مايكروسوفت، ويضعها في مستوى (HTC Vive Pro)، ولكنها تأتي بسعر أقل.

4- نظارة HTC Vive:

السعر: 499 دولارًا.

الميزات: توفر أفضل تجربة واقع افتراضي، وشراكة البرمجيات مع (Valve).

العيوب: تتطلب وحدة معالجة رسوميات (GPU) بمواصفات عالية، كما أنها تعتبر مرتفعة الثمن.

إذا كانت نظارة (HTC Vive Pro) – المذكوره سابقا – باهظة التكلفة بالنسبة لميزانيتك، فإن (HTC Vive) الإصدار الأصلي يُعدّ خيارًا جيدًا (ولكنه لا يزال مكلفًا).

تدعم هذه النظارة التتبع على نطاق الغرفة، حيث تتيح لك التجول في مساحة كبيرة 4.5 × 4.5 أمتار، كما تضم شاشتين بدقة 1080بيكسلًا، مما يجعل صورها واضحة للغاية، وهو أمر جيد لمعظم حالات الاستخدام.

5- نظارة Oculus Rift:

السعر: 399 دولارًا.

الميزات: سعرها معقول، وتأتي مع دعم شركة فيسبوك.

العيوب: حجم الغرفة الذي تدعم الحركة فيه ليس جيدًا.

تعتبر نظارة (Oculus Rift) هي الانطلاقة الأولى في مجال نظارات الواقع الافتراضي، وبالرغم من أنها تركز الآن بشكل أساسي على الألعاب، مثل منافستها (HTC Vive)، إلا أنها أيضًا إحدى أفضل نظارات الواقع الافتراضي التي يمكن للشركات أن تعتمد عليها.

قبل بضع سنوات؛ قامت شركة فيسبوك بشراء شركة (Oculus) مقابل ملياري دولارِِ، وقد أضافت لها فيسبوك الكثير من التحسينات، وأصبحت الآن تتمتع بنطاق أوسع بكثير من مجرد ألعاب الواقع الافتراضي.

شهدت هذه النظارة أيضًا بعض الترقيات المميزة على مر السنين بفضل تضمين وحدات التحكم باللمس – التي تعتبر متفوقة قليلاً على (Vive) – بالإضافة إلى تخفيض السعر. يمكنها الآن أيضًا القيام بالتتبع على نطاق الغرفة، ولكنه ليس بشكل جيد كما في نظارة (HTC Vive).

6- نظارة Samsung Gear VR:

السعر: 129 دولارًا.

الميزات: خفيفة الوزن، وتدعم عددًا كبيرًا من هواتف سامسونج.

العيوب: لا يمكنك إعادة شحن بطاريات جهاز التحكم، كما أنها أغلى من نظارة جوجل (Daydream View).

تعتبر (Samsung Gear VR) أفضل نظارة واقع افتراضي مرتبطة بالهواتف الذكية، والآن بعد أن أصبحت مزودة بوحدة التحكم في الحركة، فهي أفضل من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى وحدة التحكم الجديدة؛ فإن (Gear VR) الجديدة أخف وزنًا، وأكثر انسيابية، وتتميز بمنفذ (USB-C) الذي يربطها مباشرة بهواتف سامسونج جالاكسي (Samsung Galaxy).

لن تحتاج إلى وجود جهاز كمبيوتر مكتبي، أو محمول لتشغيل نظارة (Samsung Gear VR)، مما يجعلها خيارًا رائعًا عند الاستخدام أثناء التنقل، فكل ما تحتاج إليه هو هاتف ذكي من سامسونج، مثل: (Galaxy S8)، أو (Galaxy S8 Plus)، أو (Galaxy S9)، أو (Galaxy S9 Plus)، بالإضافة إلى (Galaxy S10)، أو (Galaxy S10 Plus).

تشبه وحدة التحكم في الحركة المضمّنة تصميم وحدة تحكم (HTC Vive)، مع لوحة اللمس وزر التشغيل. ولكن إذا كان لديك هاتف ذكي من سامسونج، وترغب في استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي في عملك، فهذه النظارة تعتبر خيارًا مناسبًا.

7- نظارة Google Daydream View:

السعر: 99 دولارًا.

الميزات: نظارة واقع افتراضي مناسبة للهواتف الذكية، وتوفر شعورًا جيدًا عند مسكها باليد.

العيوب: تفتقر إلى محتوى جذاب، وقد شعر المستخدمون بثقيل وزنها في مقدمة الرأس أثناء استخدامها.

نظارة جوجل (Daydream View)؛ هي الخيار الثاني الذي يدعم الهواتف الذكية في قائمتنا اليوم، ورغم أنها ليست جيدة مثل: (Samsung Gear VR) السابقة، إلا أنها أكثر مرونة، حيث تعمل مع معظم هواتف أندرويد وليس مع هواتف سامسونج فقط.

أفضل ميزات هذه النظارة سعرها، حيث تأتي بسعر أقل من 100 دولارِِ، كما أنها سهلة الاستخدام، فكل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق على هاتفك، ثم وضع هاتفك داخل المكان المخصص له في النظارة.

يمكنك استخدام وحدة التحكم المضمنة للتنقل حول مساحات الواقع الافتراضي، ولكنك لن تحصل على عوالم تفاعلية بالشكل الذي توفره النظارات التي تعمل مع أجهزة الكمبيوتر، وحين استخدام النظارة ستحصل على جهاز مصمم بشكل رائع، ويعمل مع الكثير من الهواتف الذكية، ويمكن حمله بسهولة، كما أنه لا يكلفك إلا القليل.