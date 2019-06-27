ستاندرد آند بورز تُعيد تأكيد تصنيف إيه- لشركة آي جي آي مع نظرةٍ مستقبليّة مُستقرّة

أعادت شركة "ستاندرد آند بورز" ("إس أند بيه") العالمية لخدمات التصنيف الائتماني تأكيد تصنيف "إيه-" للقوّة الماليّة مع نظرةٍ مستقبليّة ثابتة لشركة العالمية للتأمينات العامة المحدودة ("آي جي آي")، وهي المتخصّصة العالميّة في مجال التأمين وإعادة التأمين التجاري.

كما أعادت "إس أند بيه" تأكيد تصنيفات "إيه-" لـ "آي جي آي" للمصدّر الائتماني طويل الأمد. علماً أنّه لم يطرأ أي تغيير على هذين التصنيفين منذ عام 2018.

وقال واصف جبشه، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتأمينات العامة المحدودة، في هذا السياق: "يسرنا أن يتم التأكيد على تصنيف ’إيه-‘ الخاص بنا. إذ تعمل ’آي جي آي‘ بجهد للبقاء في مصاف الشركات العالمية وتحقيق النتائج القوية والإدارة المتميزة ومعدلات الاكتتاب المعقولة، والتي تقترن على الدوام بتعزيز مستويات الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار".

أعلنت الشركة العالمية للتأمينات العامة المحدودة في شهر مارس عن مجموعة قوية من النتائج للعام المالي 2018 بأكمله. إذ شهدت الشركة ارتفاعاً بلغ 9.5 في المائة في إجمالي الأقساط المكتتبة لتصل إلى 301.56 مليون دولار أمريكي في عام 2018، بالمقارنة مع 275.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما أعلنت المجموعة عن زيادة بواقع 237 في المائة في صافي أرباحها لتصل إلى 26.47 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 7.86 مليون دولار أمريكي بتاريخ 31 ديسمبر لعام 2017. وبلغ إجمالي نسبة التشغيل 88.97 في المائة بانخفاض عن النسبة المسجلة العام الماضي والتي بلغت 103.08 في المائة.