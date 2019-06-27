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اليوم..بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح باكتتاب "عطاء التعليمية"

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اليوم..بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح باكتتاب "عطاء التعليمية" اليوم..بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح باكتتاب "عطاء التعليمية"

الرياض ـ مباشر: تنطلق اليوم الخميس عملية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر طرح أسهم شركة عطاء التعليمية، للاكتتاب العام الأولي، وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 8 يوليو / تموز 2019م.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، إنها قامت بتقديم عرض مفصل لممثلي المؤسسات المكتتبة، يشمل تعريفاً عن الشركة وقاعدتها الاستثمارية، وأدائها المالي والتشغيلي، واستراتيجياتها وخططها المستقبلية.

ويبدأ الاكتتاب للأفراد يوم الأحد 14 يوليو / تموز، ويستمر لمدة 5 أيام، لينتهي يوم الخميس 18 يوليو / تموز المقبل.

وصرّح رئيس مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية، طارق بن عثمان القصبي، أن عملية الطرح العام سوف تساهم في تحقيق استراتيجية الشركة مما يسمح لها بتوفير فرص تعليمية لعدد أكبر من الطلاب في بيئة محفزة. 

وقالت الشركة إنها تسعى لأن تصبح إحدى كبار المساهمين في تطوير قطاع التعليم العام بما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مايو / أيار الماضي، على طلب شركة عطاء التعليمية بتسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

 

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