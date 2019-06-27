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التجار في حيص بيص : فاتورة ورقية لكل سلعة مباعة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل

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التجار في حيص بيص : فاتورة ورقية لكل سلعة مباعة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل التجار في حيص بيص : فاتورة ورقية لكل سلعة مباعة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل

جي بي سي نيوز - بتول دانو تيكا - : قال رئيس لجنة الاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك بأن نظام الفوترة سيبدأ تطبيقه في الأول من تموز .
وكشف في تصريح خاص للمدينة نيوز بأن مدير عام الضريبة أخبرهم خلال اجتماع اللجنة اليوم بأن التطبيق سيكون ورقيا الى حين البدء بالفوترة الكترونيا في العام 2020 ، دون ن يحدد مدير الضريبة للجنة موعدا محددا لذلك رغم مطالبتنا بأن يطبق الفوترة خلال هذا العام 2019 .
وبخصوص الأول من الشهر القادم ، موعد التطبيق قال إنه يعود لكون القانون يبدأ نفاذه في الموعد المذكور .
وكشف ابو صعيليك بأن اللجنة طلبت من مدير عام الضريبة حسام ابو علي مزيدا من الدراسةوتداول المشورة مع نقابات مهنية لا زالت ترفض الفوترة من بينها المحامون والمهندسون ، وغرفة التجارة وغيرها .

وبخصوص الفوترة اليدوية . الورقية ، فقد كشف بأن الضريبة اعتمدت مؤقتا على اصدار فاتورة ورقية لأي سلعة يتم بيعها ، ألى حين أصدار الفواتير الكترونيا من خلال نظام الفوترة المنتظر .
يذكر أن لجنة الاستثمار النيابية أجرت ولا زالت لقاءات مع مختلف الجهات المعنية بخصوص هذا الملف.
المدينة نيوز ستبث الاجتماع لاحقا .

جي بي سي نيوز

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