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"ثمار" تتحول للخسائر بالربع الأول من 2019

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"ثمار" تتحول للخسائر بالربع الأول من 2019 "ثمار" تتحول للخسائر بالربع الأول من 2019

الرياض ـ مباشر: تحولت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، للخسائر بالربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح للربع المماثل من 2018.

وكشفت البيانات المالية الأولية للشركة، على "تداول" اليوم الخميس، تحقيق صافي خسارة بلغ 2.18 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 1.48 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة، صافي الخسائر إلى انخفاض المبيعات بسبب تراجع القوه الشرائية، إلى جانب ارتفاع التكلفة.

وأعلنت الشركة، في مايو / أيار الماضي، عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للربع الأول من 2019، خلال المهلة النظامية، لأمر خارج عن إرادتها.

وأعلنت شركة السوق المالية (تداول)، في وقت سابق عن إعادة تعليق التداول على أسهم الشركة، ابتداءً من جلسة الثلاثاء 18 يونيو / حزيران الجاري، حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية للربع الأول.

وكشفت البيانات المالية للشركة، خلال عام 2018، تحقيق خسائر صافية بلغت 4.49 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح صافية بلغت 8.69 مليون ريال بالعام السابق.

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