تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن إبرامها عقد مرابحة لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط بقيمة إجمالية تقدر بـ 166 مليون ريال سعودي

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن توقيعها بتاريخ 26 يونيو 2019 عقد مرابحة مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط وذلك بقيمة إجمالية تقدربـ 166 مليون ريال سعودي.

وتأتي هذه الخطوة كأول عملية بيع تقوم بها الشركة لمحفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط، وأول عملية بيع لمحفظة ذمم مدينة غير مدعومة بأصول في المملكة، مما يوضح مدى نجاح الشركة في إدارتها لمحفظة البيع بالتقسيط في شتى النواحي كجودة عملاء المحفظة وإدارة مخاطر المحفظة وتحقيق نسب جيدة للقروض المتأخرة والمتعثرة والتي وصلت إلى اقل من 10% و3% على التوالي من إجمالي حجم المحفظة والبالغ قيمتها 377 مليون بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

هذا بالإضافة إلى أن عملية البيع ستساهم في توفير مصادر متنوعة للتمويل وأيضا تحسين النسب المالية للميزانية العمومية للشركة، مما سيكون له الأثر على تحسن التصنيف الائتماني للشركة في المستقبل بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلية للشركة.

وبناءاً عليه، ستقوم الشركة المتحدة للإلكترونيات بإستبعاد الذمم المدينة الخاضعة لعملية البيع واستخدام المبالغ الناتجة عن تلك المعاملة في تخفيض مديونيات الشركة لدى البنوك.

وبذلك ستحصل الشركة على تدفقات نقدية فورية بقيمة 160 مليون ريال في مقابل عقد البيع البالغ 166 مليون ريال، وعليه فإن إجمالي الأثر المالي على الربحية في الفترات القادمة يكون بقيمة 12.1 مليون ريال متضمنة مخصص تحوطي بقيمة 10 مليون ريال.

وفيما يلي بيان بالأثر المالي للفترات:

- ارتفاع في أرباح الربع الثاني 2019 بقيمة 17.2 مليون ريال.

- انخفاض في أرباح الربع الثالث 2019 بقيمة 10.1 مليون ريال

- انخفاض في أرباح الربع الرابع 2019 بقيمة 7.6 مليون ريال

- انخفاض في أرباح العام 2020 بقيمة 11.7 مليون ريال