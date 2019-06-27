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إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

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إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
بند توضيح مقدمة آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 التغير الحاصل على التطوير تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1440/10/23هـ الموافق 2019/06/26م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاربعاء 1440/09/10هـ الموافق 2019/05/15م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين وبسؤال وكيل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن رده فطلب مهلة إضافية للرد.

وبناءاً عليه قررت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاحد 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م.

الأثر المالي للتغير الحاصل لاتستطيع الشركة تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.

مباشر (اقتصاد)

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