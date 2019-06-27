اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2018

مقارنة الفترة مع الفترة المماثلة من العام السابق

أكدت الشركة ان اجمالي ايراد الخدمات للسنة المنتهية في 31 مارس2018 بلغ 479.82 مليون ريال، حيث ارتفع بنسبة 13.77% (58.07 مليون ريال) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 421.75 مليون ريال، وذلك بسبب ارتفاع ايرادات خدمات النطاق العريض للقطاع المنزلي والافراد بنسبة 43.96% (56.02 مليون ريال سعودي) نتيجة تقديم خدمات جديدة وبسرعات عالية تصل الى 200 ميغا بت في الثانية باستخدام الالياف البصرية (FTTH) وتقنيات الجيل الرابع(LTE 4G) وباسعار تنافسية، وكذلك ارتفاع ايرادات قطاع الأعمال بنسبة 13.69% (21.02 مليون ريال) نتيجة زيادة عدد العملاء بشكل رئيس، وكذلك تقديم خدمات جديدة وحلول شاملة ومبتكرة تلبي حاجات هذا القطاع،على الرغم من إنخفاض ايرادات الربط البيني بنسبة 13.48% (18.97مليون ريال سعودي) نتيجة إنخفاض حركة تمريرالمكالمات المحلية والدولية مع المشغلين المحليين والدوليين.

إيرادات أخرى

ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 55.62% (63.74 مليون ريال سعودي) بسبب مبيعات الابراج وكذلك زيادة ايرادات دعم التسويق

الدخل الشامل الآخر

بلغ الدخل الشامل 3.61 مليون ريال سعودي يتعلق بأرباح إعادة القياس على التزام المنافع المحددة في السنة الحالية وفي الفترة المماثلة من العام الماضي بلغ 0.05 مليون ريال سعودي.

حقوق المساهمين

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حصة أقلية) كما في 31 مارس 2018 مبلغ 283.95 مليون ريال حيث انخفض بنسبة 11.43٪ (36.65 مليون ريال سعودي) مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ 320.60 مليون ريال كما في 31 مارس 2017 كنتيجة للخسائر المتراكمة.

وانخفض إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2018 بنسبة 36.32٪ (161.97 مليون ريال سعودي) مقارنة بالرصيد الافتتاحي البالغ 445.91 مليون ريال كما في 1 أبريل 2016.

بلغت الخسائر المتراكمة 188.55 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2018 والتي تمثل 39.90٪ من رأس مال الشركة.

وبعد 31 ديسمبر 2017م، أوصى مجلس إدارة الشركة باجتماعه المتعقد في 17 يناير 2018م بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 157.5 مليون ريال سعودي وذلك للالتزام بالمادة 150 والمادة 224 من نظام الشركات الجديد. وقد قامت الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 13 فبراير 2018 للحصول على موافقة المساهمين لتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما اقترحه مجلس الإدارة. وعليه، تم تخفيض رأس مال الشركة إلى 472.5 مليون ريال سعودي وتخفيض الخسائر المتراكمة بحيث تكون أقل من 50٪ من رأس المال. وفقاً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، تمت الموافقة على تخفيض رأس المال بتاريخ 13 فبراير 2018.

خسارة السهم – الاساسية والمخفضة

يتم احتساب الأرباح (الخسائر) للسهم الواحد بتقسيم الأرباح (الخسائر) المنسوبة إلى المساهمين العاديين في الشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2018 و 31 مارس 2017 ، على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2018.

تم التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم للفترتين المنتهيتين في 31 مارس 2018 و 31 مارس 2017 عن طريق أخذ تأثير تخفيض رأس المال من بداية الفترة المبكرة المقدمة (أي 1 أبريل 2016) ، من أجل الامتثال مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي 33.

عدد الأسهم المصدرة في 1 أبريل 2016: 157،500،000

عدد الأسهم الملغاة (110،250،000)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم في 1 أبريل 2016: 47،250،000

وفقاً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، تمت الموافقة على تخفيض رأس المال بتاريخ 13 فبراير 2018.