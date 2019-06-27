إعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس ادارتها تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان

أولاً: تعيين الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش رئيساً لمجلس الإدارة
ثانياً: تعيين الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم نائباً لرئيس مجلس الإدارة
ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم - رئيساً
2- الدكتور/ عبدالعزيز بن ابراهيم المانع – عضواً
3- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش – عضواً
رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسماؤهم:
1- الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش – رئيسا
2- الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم – عضواً
3- الاستاذ/ طارق بن محمد الجارالله – عضواً
خامساً : تعيين الاستاذ / طارق بن محمد الجارالله رئيساً للجنة المراجعة التي تم تشكيلها بقرار من الجمعية العامة وهم التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ طارق بن محمد الجارالله
2- الأستاذ/ هذلول بن صالح الهذلول
3- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم
4- الأستاذ/ أحمد بن محمد الدهش
كما تم تعيين أمين سر لمجلس الادارة و كذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) .