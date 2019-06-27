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إعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس ادارتها تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان

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إعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس ادارتها تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان إعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس ادارتها تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان
إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس 1440/10/17هـ الموافق 2019/6/20م والمتضمن انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من 2019/6/23م لمدة ثلاث سنوات، تعلن شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 1440/10/22هـ الموافق 2019/6/25م بتعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان على النحو التالي:

أولاً: تعيين الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش رئيساً لمجلس الإدارة

ثانياً: تعيين الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم - رئيساً

2- الدكتور/ عبدالعزيز بن ابراهيم المانع – عضواً

3- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش – عضواً

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسماؤهم:

1- الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش – رئيسا

2- الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم – عضواً

3- الاستاذ/ طارق بن محمد الجارالله – عضواً

خامساً : تعيين الاستاذ / طارق بن محمد الجارالله رئيساً للجنة المراجعة التي تم تشكيلها بقرار من الجمعية العامة وهم التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ طارق بن محمد الجارالله

2- الأستاذ/ هذلول بن صالح الهذلول

3- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم

4- الأستاذ/ أحمد بن محمد الدهش

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الادارة و كذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) .

مباشر (اقتصاد)

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