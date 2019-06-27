اعلان شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني

بند توضيح مقدمة تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني بتاريخ 23/10/1440 هجري (الموافق لـ 26/06/2019 ميلادي) وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وشركة الجزيرة تكافل على أنه في حال نجاح مشروع الإندماج سيتم إتمام الاندماج عن طريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة الجزيرة تكافل عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق، وعلى أن نسبة التبادل (Swap ratio) ما بين المساهمين في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وشركة الجزيرة تكافل سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted book value per share ) بحسب تاريخ يتفق عليه كلا الطرفين.

وقد قامت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي (بيت التمويل) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.

تاريخ توقيع المذكرة 1440-10-23 الموافق 2019-06-26 الجهة التي تم التوقيع معها شركة الجزيرة تكافل تعاوني موضوع المذكرة دراسة جدوى الاندماج بين شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وشركة الجزيرة تكافل تعاوني مدة المذكرة ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء الربع الأول من عام 2020 ، أيهما أسبق. أطراف ذات علاقة لا يوجد الأثر المالي ستستمر شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بإعلان أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وأثناء ذلك، تعتزم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

معلومات اضافية تعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع متطلبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والاحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل ولشركة الجزيرة تكافل. علماً بإن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني أن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

سيتم إصدار إعلانات جديدة بهذا الصدد عندما يلزم ذلك.