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اعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 ( ثلاثة أشهر )

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اعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 ( ثلاثة أشهر ) اعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 ( ثلاثة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يرجع سبب تحقيق الخسائر خلال الربع الاول من عام 2019م مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق الى إنخفاض نسبة المبيعات بسبب إنخفاض القوه الشرائية وإرتفاع تكلفة المبيعات. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يرجع سبب إنخفاض الخسائر خلال الربع الاول من عام 2019م مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى إرتفاع مجمل الربح التشغيلي . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لايوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لايوجد معلومات اضافية 1- بلغ صافي المبيعات خلال الربع الحالي 22،463 مليون ريال مقابل 23،546 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 4.60% .

2- بلغ صافي المبيعات خلال الربع الحالي 22،463 مليون ريال مقابل 12،384 مليون ريال للربع السابق ، وذلك بإرتفاع قدره 81 % .

3- بلغ اجمالى الخسارة الشامله خلال الربع الحالى من العام 2019 مبلغ 2،181 مليون ريال مقابل دخل شامل 1،476 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق .

4 - بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) كما بنهاية الفترة الحالية مبلغ 108،741 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مبلغ 116،889 مليون وذلك بإنخفاض قدره 6.97%

الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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