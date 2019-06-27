إنستاجرام تعتزم عرض الإعلانات ضمن قسم استكشف

قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء: إنها تعتزم قريبًا البدء في عرض الإعلانات في قسم (استكشف) Explore ضمن تطبيق مشاركة الصور والفيديو التابع لها: إنستاجرام، وذلك في مسعى منها للحصول على مزيد من الإيرادات من الخدمة التي استحوذت عليها قبل سنوات مقابل مليار دولار أمريكي.

وقالت فيسبوك في منشور على مدونة إنستاجرام الخاصة بالأعمال: “يعد (قسم) Explore من أفضل الأماكن حيث يمكن للناس الاستكشاف، والتسوق، والتواصل مع الناس، والشركات، وصناع المحتوى”.

وأشارت فيسبوك – التي استحوذت على شركة إنستاجرام في شهر نيسان/ أبريل 2012 – إلى أن أكثر من 50% من الحسابات على إنستاجرام؛ أي ما يعادل 500 مليون مستخدم، يتصفحون قسم (استكشف) كل شهر.

وأضافت الشركة أن 80% من المستخدمين يتابعون أحد الأنشطة التجارية على إنستاجرام، ويساعدهم قسم (استكشف) بالعثور على المزيد من الأنشطة التجارية، أو المنتجات، التي تهمهم.

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أما عن الإعلانات، فقد قالت فيسبوك: إنها سوف تبدأ عرض الإعلانات ضمن قسم (استكشف) خلال الأشهر المقبلة، وذلك على نحو تدريجي. وأوضحت أن الإعلانات سوف تظهر بشكل يشبه الإعلانات التي تظهر ضمن الصفحة الرئيسية لإنستاجرام.