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إنستاجرام تعتزم عرض الإعلانات ضمن قسم استكشف

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إنستاجرام تعتزم عرض الإعلانات ضمن قسم استكشف إنستاجرام تعتزم عرض الإعلانات ضمن قسم استكشف

قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء: إنها تعتزم قريبًا البدء في عرض الإعلانات في قسم (استكشف) Explore ضمن تطبيق مشاركة الصور والفيديو التابع لها: إنستاجرام، وذلك في مسعى منها للحصول على مزيد من الإيرادات من الخدمة التي استحوذت عليها قبل سنوات مقابل مليار دولار أمريكي.

وقالت فيسبوك في منشور على مدونة إنستاجرام الخاصة بالأعمال: “يعد (قسم) Explore من أفضل الأماكن حيث يمكن للناس الاستكشاف، والتسوق، والتواصل مع الناس، والشركات، وصناع المحتوى”.

إنستاجرام تعتزم عرض الإعلانات ضمن قسم استكشف

وأشارت فيسبوك – التي استحوذت على شركة إنستاجرام في شهر نيسان/ أبريل 2012 – إلى أن أكثر من 50% من الحسابات على إنستاجرام؛ أي ما يعادل 500 مليون مستخدم، يتصفحون قسم (استكشف) كل شهر.

وأضافت الشركة أن 80% من المستخدمين يتابعون أحد الأنشطة التجارية على إنستاجرام، ويساعدهم قسم (استكشف) بالعثور على المزيد من الأنشطة التجارية، أو المنتجات، التي تهمهم.

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أما عن الإعلانات، فقد قالت فيسبوك: إنها سوف تبدأ عرض الإعلانات ضمن قسم (استكشف) خلال الأشهر المقبلة، وذلك على نحو تدريجي. وأوضحت أن الإعلانات سوف تظهر بشكل يشبه الإعلانات التي تظهر ضمن الصفحة الرئيسية لإنستاجرام.

فيسبوك تعتزم عرض الإعلانات ضمن قسم (استكشف) في إنستاجرام

البوابة العربية للأخبار التقنية

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إنستاجرام تعتزم عرض الإعلانات ضمن قسم استكشف

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