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بـ2.7 مليار ريال..المالية السعودية تُقفل طرح يونيو من الصكوك المحلية

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بـ2.7 مليار ريال..المالية السعودية تُقفل طرح يونيو من الصكوك المحلية بـ2.7 مليار ريال..المالية السعودية تُقفل طرح يونيو من الصكوك المحلية

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية ، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو/حزيران  2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأفادت الوزارة في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,744 مليار ريال سعودي.

وأوضحت، أنه تم تقسيم الإصدارات إلى ثلاث شرائح، حيث سجلت الشريحة الأولى 1.1 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028.

وبالنسبة للشريحة الثانية، فسجلت 345 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,827 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031.

وتبلغ الشريحة الثالثة 1.2 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,665 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.

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