مكاسب النفط تتصدر المشهد في الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: تصدرت مكاسب النفط بعد التراجع القوي للمخزونات الأمريكية مشهد الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى التفاؤل بشأن التجارة.

وشهدت أسعار النفط مكاسب ملحوظة دفعتها لأعلى مستوى في شهر عند التسوية، حيث صعد نايمكس بنحو 2.7 بالمائة عقب بيانات المخزونات.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع قوي في مخزونات النفط بمقدار 12.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بفارق كبير عن تقديرات المحللين، كما تراجعت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

كما واصل إنتاج الخام الأمريكي هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى 12.100 مليون برميل يومياً.

التفاؤل التجاري

تزايد التفاؤل بشأن التوصل لصفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن الاتفاق مع الصين اكتمل بنسبة 90 بالمائة.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمالية التوصل لصفقة تجارية مع الصين خلال لقائه مع نظيره شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الجاري.

لكن في الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض رسوماً إضافية على الصين إذا لم يتم التوصل لصفقة تجارية.

فيما ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة مستعدة لتأجيل فرض تعريفات إضافية ضد الصين مع عودة المحادثات التجارية بين الطرفين.

مؤشرات وأرقام

تباين أداء مؤشرات "وول ستريت" عند نهاية الجلسة مع ترقب المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

في حين ارتفع سهم "ميكرون" بأكثر من 13 بالمائة ليقود صعود قطاع التكنولوجيا بعد أن تجاوزت نتائج الأعمال توقعات المحللين.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات السلع المعمرة بالولايات المتحدة بعكس تقديرات المحللين، فيما اتسع عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي خلال الشهر الماضي مع قفزة الواردات.

ومع ترقب اجتماع ترامب وشي، أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأحمر بقيادة قطاع الرعاية الصحية.

كما تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية التعاملات مع تراجع احتمالات خفض الفائدة بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي.

وفي سياق آخر، تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 5 جلسات عند التسوية مع تقليل الفيدرالي من احتمالات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل إلى جانب صعود الدولار الأمريكي.