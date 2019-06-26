صناديق "ريتس" العقارية بالسعودية تنضم إلى مؤشر "فوتسي إبرا/ ناريت"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن انضمامها إلى مؤشر "فوتسي إبرا/ ناريت" العقاري العالمي.

وقالت "تداول"، في بيان صادر بوقت متأخر من اليوم الأربعاء، تم اختيار مجموعة من الأوراق المالية المدرجة للانضمام إلى المؤشر ومراجعتها بشكل دوري، وتم الإعلان عن مكونات المؤشر على موقع مؤشر "فوتسي إبرا/ ناريت" العقاري.

وأفاد البيان، أن انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العقارية العالمية للأسواق الناشئة تأتي كخطوة لرفع مستوى صناديق الاستثمار العقارية في السعودية ومواكبتها مع الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مستوى الشفافية وتمكين المستثمرين الأجانب من الوصول إلى السوق السعودية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وجاء انضمام السوق السعودية نتيجة العمل الدؤوب من قبل تداول في توعية ودعم صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية في استيفاء متطلبات وشروط الانضمام لهذا المؤشر.

وقال المدير التنفيذي لتداول، خالد الحصان، إن الانضمام للمؤشر يشكل أهمية للسوق المالية السعودية، حيث يمكن من إتاحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة للمستثمرين الأجانب والذي بدوره سيوسع قاعدة المستثمرين في السوق كما سيحقق المزيد من الشفافية في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة "ريتس" وإدراج أول صندوق في السوق المالية السعودية في أواخر العام 2016، وقد وصل عدد الصناديق المدرجة اليوم إلى نحو 17 صندوقاً بقيمة سوقية تصل إلى 3.5 مليار دولار.

ترشيحات