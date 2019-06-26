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قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة باتجاه السعودية في الأجواء اليمنية

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قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة باتجاه السعودية في الأجواء اليمنية قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة باتجاه السعودية في الأجواء اليمنية

الرياض - مباشر: قالت قوات التحالف الجوية أنها اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة (2220) من مساء اليوم الأربعاء، تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط.

وصرح العقيد المالكي، اليوم، بأن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين.

وأشار: "نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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