الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

جي بي سي نيوز:- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن اليوم الأربعاء متوجها إلى أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1"، بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية والذي يأتي في إطار التعاون العسكري الوثيق بين البلدين الشقيقين.

ويرافق جلالته في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. وأدى سمو الأمير رعد بن زيد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.