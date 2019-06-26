أخبار عاجلة

بـ2.7 مليار ريال..المالية السعودية تُقفل طرح يونيو من الصكوك المحلية -
البنك الدولي: الدول العربية تحتاج لـ230مليار دولار سنوياً لتحقيق التنمية -
خبيرة بالأمم المتحدة: التحقيق السعودي في قتل خاشقجي لم يذكر من أمر بقتله -
مساء dmc - بتهمة نشر أخبار كاذبة .. حبس "البطل الوهمي" في واقعة "فتاة الموتوسيكل" -
هل هناك نموذج للسلام الاقتصادي؟.. د. مصطفى الفقي يرد على شريف عامر -
د.مصطفى الفقي: الوعود الأمريكية الزائفة للقضية الفلسطينية أسلوب تعودنا عليه -
د. مصطفى الفقي: من الصعب قبول الجانب الفلسطيني بـ"صفقة القرن" -
مصر بتشجع| فرحة الجماهير بالإستاد بالهدف الأول لمنتخب مصر أمام الكونغو -
مكاسب النفط تتصدر المشهد في الأسواق العالمية اليوم -
صناديق "ريتس" العقارية بالسعودية تنضم إلى مؤشر "فوتسي إبرا/ ناريت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

Google+ Print
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

جي بي سي نيوز:- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن اليوم الأربعاء متوجها إلى أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1"، بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية والذي يأتي في إطار التعاون العسكري الوثيق بين البلدين الشقيقين.
ويرافق جلالته في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. وأدى سمو الأمير رعد بن زيد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

بالفيديو : سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام على إدلب

بالفيديو : سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام على إدلب

الملك يؤكد على وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين

الملك يؤكد على وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين

أردني امتهن السرقة في بيروت.. وهذا ما اعترف به!

أردني امتهن السرقة في بيروت.. وهذا ما اعترف به!