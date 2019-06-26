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محدث.. تباين أداء الأسهم الأمريكية بالختام مع ترقب المحادثات التجارية

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محدث.. تباين أداء الأسهم الأمريكية بالختام مع ترقب المحادثات التجارية محدث.. تباين أداء الأسهم الأمريكية بالختام مع ترقب المحادثات التجارية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكان قطاع التكنولوجيا ضمن الرابحين في البورصة الأمريكية بقيادة سهم "ميكرون" الذي صعد بأكثر من 13 بالمائة بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية.

وتلقت البورصة الأمريكية خلال التعاملات من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بأن الولايات المتحدة والصين على وشك عقد صفقة تجارية حيث أكملا نحو 90 بالمائة في هذا الاتجاه، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على مكاسبها عند الإغلاق.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه من الممكن التوصل لاتفاق تجاري خلال اجتماعه مع نظيره الصين في عطلة هذا الأسبوع، لكنه هدد بفرض تعريفات إضافية إذا لم يحدث ذلك.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات السلع الأمريكية المعمرة بعكس التقديرات خلال الشهر الماضي، في حين اتسع عجز الميزان التجاري السلعي خلال نفس الفترة.

وعند ختام التعاملات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 26536.8 نقطة.

في حين هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 2913.7 نقطة.

في حين ارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 7909.9 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش صعد المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 96.209.

مباشر (اقتصاد)

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