"الأراضي البيضاء" السعودي يصرف 868 ألف ريال لتطوير إسكان الليث
الرياض - مباشر: ذكر برنامج الأراضي البيضاء بالمملكة العربية السعودية أنه تم صرف 868 ألف ريال من إيرادات الرسوم بتطوير مشروع الإسكان لمحافظة الليث.
ونوه البرنامج، على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، اليوم الأربعاء، إلى أن تطوير إسكان محافظة الليث سيشمل استكمال تطوير البنية التحتية، وإيصال التيار الكهربائي.
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