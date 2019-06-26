"الأراضي البيضاء" السعودي يصرف 868 ألف ريال لتطوير إسكان الليث

الرياض - مباشر: ذكر برنامج الأراضي البيضاء بالمملكة العربية السعودية أنه تم صرف 868 ألف ريال من إيرادات الرسوم بتطوير مشروع الإسكان لمحافظة الليث.

ونوه البرنامج، على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، اليوم الأربعاء، إلى أن تطوير إسكان محافظة الليث سيشمل استكمال تطوير البنية التحتية، وإيصال التيار الكهربائي.

ترشيحات