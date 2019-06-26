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نشطاء هونج كونج يواصلون الاحتجاجات لمناقشة مطالبهم بقمة مجموعة العشرين

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نشطاء هونج كونج يواصلون الاحتجاجات لمناقشة مطالبهم بقمة مجموعة العشرين نشطاء هونج كونج يواصلون الاحتجاجات لمناقشة مطالبهم بقمة مجموعة العشرين

مباشر: واصل العشرات في هونج كونج احتجاجاتهم اليوم الأربعاء في محاولة لحث قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع على مناقشة الحاجة إلى زيادة الديمقراطية.

ويجتمع زعماء مجموعة العشرين بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الصيني شي جين بينج يومي الجمعة والسبت في أوساكا باليابان.

ورفع المشاركون في تظاهرات هونج كونج لافتات بعنوان "حرر هونج كونج"، و"الديمقراطية الآن" حيث يرون أن قمة مجموعة العشرين فرصة لتركيز الاهتمام العالمي على المخاوف من أن حريات المركز المالي الآسيوي تتعرض للتهديد بشكل متزايد.

ومن جانبها، ذكرت الصين اليوم أن قضية هونج كونج شأن داخلي، مشيرةً إلى أنه لن تسمح بمناقشتها في الاجتماع.

وانفجرت الاحتجاجات في هونج كونج ضد التشريعات التي اقترحتها بإرسال المشتبه بهم جنائياً إلى الصين، كما طالبوا واستقالة رئيس المجلس التنفيذي كاري لام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قررت حكومة هونج كونج تعليق مشروع القانون المثير للجدل بسبب الاحتجاجات القوية.

واتسع نطاق مطالب المتظاهرين لتشمل قضايا أوسع نطاقاً تتعلق بالديمقراطية وسلوك الشرطة المحلية ضد المحتجين.

مباشر (اقتصاد)

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