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أسعار البنزين الأمريكي ترتفع 5%عند التسوية مع مخاوف تراجع الإمدادات

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أسعار البنزين الأمريكي ترتفع 5%عند التسوية مع مخاوف تراجع الإمدادات أسعار البنزين الأمريكي ترتفع 5%عند التسوية مع مخاوف تراجع الإمدادات

مباشر: ارتفعت البنزين الأمريكي بنحو 5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى في نحو 5 أسابيع مع مخاوف تراجع الإمدادات.

وتأثرت أسعار البنزين إيجاباً مع مخاوف نقض المعروض بعد تقرير لوكالة "رويترز" بأن مصفاة للخام في فيلادلفيا تخطط للإغلاق الدائم بعد أن تعرضت لحريق هائل وانفجار في الأسبوع الماضي.

وتعد هذه المصفاة قادرة على معالجة حوالي 335 ألف برميل من الخام يومياً، ليهدد إغلاقها بتراجع الإمدادات.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت اليوم أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للبنزين تسليم شهر يوليو/تموز بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 1.972 دولار للجالون وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 22 مايو/أيار الماضي.

ويتزامن مع ارتفاع سعر البنزين، صعود بنحو 2.7 بالمائة لخام نايمكس الأمريكي ليسجل أعلى تسوية في شهر.

مباشر (اقتصاد)

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