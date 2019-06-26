السعودية تدشن برنامجاً لتأهيل شباب ذوي التوحد لسوق العمل

الرياض - مباشر: دشنت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامج "رائد" لتمكين الشباب ذوي التوحد من التواجد بسوق العمل.

وأفادت الوزارة في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن البرنامج، والذي يسعى لتحقيق رؤية 2030، يأتي ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني، ويهدف لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وتابعت، أن تسعى لتذييل كافة العقبات وتسخير الامكانيات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم، إضافة لخلق منظور اجتماعي ايجابي من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة.

وقالت الوزارة، أن خدمة برنامج "رائد" ستطلق لأول مرة من خلال رابط تسجيل ،https://mlsd.gov.sa/ar/node/252208 يتم فيه تعبئة البيانات المطلوبة للشباب ذوي التوحد الراغبين في التسجيل، وسيتم إرسال رسالة نصية للمسجل في حال استكمال المعلومات للالتحاق بالبرنامج التدريبي.

يشار، إلى أنه سيتم تدريب الملتحقين بالبرنامج من الشباب ذوي التوحد من خلال ورش مهنية لمدة 3 أشهر وغالباً ما ستكون منتهية بالتوظيف، وستستمر المتابعة لما بعد التوظيف لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

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