محدث.. النفط يرتفع 2.7% عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.7 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من شهر بعد الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع قوي في مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 12.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من تقديرات المحللين.

كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة إلى مستوى 12.100 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 12.200 مليون برميل في الأسبوع السابق له.

فيما تلقت أسعار الخام الدعم أيضاً جراء التفاؤل بشأن التجارة مع تصريحات أمريكية باكتمال الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين بنسبة 90 بالمائة.

وشهد الأسبوع الجاري تطبيق الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وذلك بعد أن أسقط صاروخ إيراني طائرة أمريكية في مضيق هرمز.

كما حذر ترامب من استخدام "القوة الساحقة" إذا قامت طهران بمهاجمة الولايات المتحدة.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.7 بالمائة عند 59.38 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 22 مايو/أيار الماضي.

وبحلول الساعة 6:42 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 2.1 بالمائة إلى 66.46 دولار للبرميل.