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عضو بالفيدرالي:البنك قد يتخذ إجراءات تحفيزية لمواجهة حالات عدم اليقين

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عضو بالفيدرالي:البنك قد يتخذ إجراءات تحفيزية لمواجهة حالات عدم اليقين عضو بالفيدرالي:البنك قد يتخذ إجراءات تحفيزية لمواجهة حالات عدم اليقين

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه قد يكون هناك حجة للمركزي الأمريكي لتوفير المزيد من التحفيز لمواجهة الضغوط الهبوطية للتضخم وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة.

وأضافت "ماري دالي"رئيسة الفيدرالي في "سان فرانسيسكو" خلال حدث في نيويورك، اليوم الأربعاء، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في توفير مزيد من الوضوح بشأن ما إذا كان البنك المركزي بحاجة إلى تخفيض معدل الفائدة لتجنب الركود الاقتصادي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأوضحت عضو الفيدرالي أن الوقت الحالي مليء بالتحديات، مشيرةً إلى أن الرباح المعاكسة وتباطؤ النمو قد يعززان الحجة لخفض معدلات الفائدة.

وتأتي تصريحات "دالي" مع تراجع توقعات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بعد أن ذكر رئيس الفيدرالي أن البنك لا يزال يدرس في الوقت الحالي إمكانية خفض الفائدة ولا ينبغي المبالغة في رد الفعل.

وأكدت "دالي" دعمها لقرار الفيدرالي الأخير والذي أبقى خلاله معدلات الفائدة دون تغيير لكنه توقع خفضها في العام المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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