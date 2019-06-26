أخبار عاجلة

"الأراضي البيضاء" السعودي يصرف 868 ألف ريال لتطوير إسكان الليث -
نشطاء هونج كونج يواصلون الاحتجاجات لمناقشة مطالبهم بقمة مجموعة العشرين -
رغم أزمة الدولار والحصار... الأردن يحظر استيراد الخضار والفواكه السورية -
سلسلة من الدم والتحريض فى تاريخ الهاربان محمد ناصر ومعتز مطر.. عنف وتناقض واضح -
أجواء الجماهير قبل مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا -
أسعار البنزين الأمريكي ترتفع 5%عند التسوية مع مخاوف تراجع الإمدادات -
السعودية تدشن برنامجاً لتأهيل شباب ذوي التوحد لسوق العمل -
تعرض قاعدة حميميم الروسية لهجوم باستخدام طائرات مسيرة -
باراك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء إسرائيل: حان الوقت لإنهاء حكم نتنياهو "الفاسد" -
تغير وحيد بحصص كبار ملاك السوق السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مسح: 40%من الأمريكيين يرون أن الركود الاقتصادي بدأ أو يقترب

Google+ Print
مسح: 40%من الأمريكيين يرون أن الركود الاقتصادي بدأ أو يقترب مسح: 40%من الأمريكيين يرون أن الركود الاقتصادي بدأ أو يقترب

مباشر: ذكر مسح حديث أن أكثر من 40 بالمائة من الأمريكيين يرون أن الركود الاقتصادي المقبل قد بدأ بالفعل أو سيحدث خلال الـ12 شهراً المقبلة.

ووفقاً لمسج أجراه موقع "بنكراد" الأمريكي والصادر اليوم الأربعاء، فإن 20 بالمائة من الأمريكيين يشعرون بأن الركود المقبل بدأ بالفعل، ونحو 10 بالمائة يرون أنه سيبدأ خلال الـ6 أشهر المقبلة، بينما يرى 11 بالمائة أن الركود سيحدث خلال أقل من عام.

وذكر المسح أن 27 بالمائة من الأمريكيين الديمقراطيين يرون أن الركود المقبل قد بدأ بالفعل، مقابل 14 بالمائة للجمهوريين.

ومن جانبه، قال "جريج ماكبرايد" كبير المحللين الماليين في الموقع: "إن التناقض الصارخ بين تقييم الأمريكيين للاقتصاد وما تقوله البيانات حول الاقتصاد يسلط الضوء على خطر يأخذنا إلى ركود".

وأضاف المحلل أن المستهلكين الذين يعتقدون أن الاقتصاد ضعيف سوف ينفقون أقل، كذلك وأصحاب الأعمال الذين يعتقدون أن الاقتصاد ضعيف لن يقوموا بتوظيف المزيد من الأشخاص.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الأراضي البيضاء" السعودي يصرف 868 ألف ريال لتطوير إسكان الليث

"الأراضي البيضاء" السعودي يصرف 868 ألف ريال لتطوير إسكان الليث

نشطاء هونج كونج يواصلون الاحتجاجات لمناقشة مطالبهم بقمة مجموعة العشرين

نشطاء هونج كونج يواصلون الاحتجاجات لمناقشة مطالبهم بقمة مجموعة العشرين

أسعار البنزين الأمريكي ترتفع 5%عند التسوية مع مخاوف تراجع الإمدادات

أسعار البنزين الأمريكي ترتفع 5%عند التسوية مع مخاوف تراجع الإمدادات

السعودية تدشن برنامجاً لتأهيل شباب ذوي التوحد لسوق العمل

السعودية تدشن برنامجاً لتأهيل شباب ذوي التوحد لسوق العمل