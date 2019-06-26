مسح: 40%من الأمريكيين يرون أن الركود الاقتصادي بدأ أو يقترب

مباشر: ذكر مسح حديث أن أكثر من 40 بالمائة من الأمريكيين يرون أن الركود الاقتصادي المقبل قد بدأ بالفعل أو سيحدث خلال الـ12 شهراً المقبلة.

ووفقاً لمسج أجراه موقع "بنكراد" الأمريكي والصادر اليوم الأربعاء، فإن 20 بالمائة من الأمريكيين يشعرون بأن الركود المقبل بدأ بالفعل، ونحو 10 بالمائة يرون أنه سيبدأ خلال الـ6 أشهر المقبلة، بينما يرى 11 بالمائة أن الركود سيحدث خلال أقل من عام.

وذكر المسح أن 27 بالمائة من الأمريكيين الديمقراطيين يرون أن الركود المقبل قد بدأ بالفعل، مقابل 14 بالمائة للجمهوريين.

ومن جانبه، قال "جريج ماكبرايد" كبير المحللين الماليين في الموقع: "إن التناقض الصارخ بين تقييم الأمريكيين للاقتصاد وما تقوله البيانات حول الاقتصاد يسلط الضوء على خطر يأخذنا إلى ركود".

وأضاف المحلل أن المستهلكين الذين يعتقدون أن الاقتصاد ضعيف سوف ينفقون أقل، كذلك وأصحاب الأعمال الذين يعتقدون أن الاقتصاد ضعيف لن يقوموا بتوظيف المزيد من الأشخاص.