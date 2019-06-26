4 نقاط يجب مراعاتها لكتابة السيرة الذاتية بطريقة مميزة

لا شك أن ملف السيرة الذاتية يعتبر من أهم العوامل التي تؤهلك للحصول على وظيفة جيدة، لأنه يعتبر بمثابة عرض تقديمي صامت لمهاراتك وإنجازاتك أمام مسؤولي الموارد البشرية بالشركات التي ترغب في الإلتحاق للعمل بها.

إذا قمت بكتابة ملف السيرة الذاتية بشكل احترافي، فإن ذلك يعزز من فرصتك للانتقال للمرحلة الأخيرة في انتقاء المرشحين وهي مقابلة العمل، أما إذا كانت سيرتك الذاتية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فسينتهي بها الأمر وسط العديد من الملفات المرفوضة.

يجب أن تكون السيرة الذاتية بسيطة ومختصرة، مع مراعاة تضمين أهم النقاط التي تميزك، وذلك لتتمكن من جذب انتباه مسؤول الموارد البشرية خلال الوقت القصير الذي يقوم فيه بمراجعة كل ملف من ملفات المتقدمين للوظيفة.

1- تمييز ملف السيرة الذاتية:

من المهم جدًا مراعاة كتابة سيرتك الذاتية بشكل جيد ومنظم، وكذلك أيضًا اختيار تصميم بسيط ومميز لها، حيث يجب عليك اختيار قالب مناسب لمستواك الوظيفي الحالي، والمنصب الوظيفي الذي تريد الالتحاق به، ونوعية الشركات التي تريد العمل بها.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

إذا لم تكن لديك القدرة الفنية على تصميم قالب خاص لملف سيرتك الذاتية، يمكنك الاعتماد على القوالب الجاهزة التي يوفرها برنامج مايكروسوفت وورد، أو خدمة مستندات جوجل، حيث يمكنك اختيار أحد القوالب المناسبة لك، والتعديل فيها.

يمكنك أيضًا الاستعانة ببعض المواقع مثل: Resume.io، و Novoresume، وغيرها من المواقع التي توفر تصميمات قوالب جذابة لملفات السيرة الذاتية.

أما إذا كانت لديك المهارة اللازمة للتعامل مع برامج التصميم، فقد تفضل تصميم ملف السيرة الذاتية الخاص بك بنفسك، دون استخدام قوالب جاهزة، وفي جميع الأحوال ضع في اعتبارك أن جودة تنسيق وتصميم سيرتك الذاتية ستساعدك على تجاوز مرحلة فرز ملفات المرشحين بسهولة.

2- الاهتمام بالفقرة الافتتاحية:

يجب أن يقدم ملف السيرة الذاتية نبذة مختصرة عنك وعن خبرتك الوظيفية، وذلك لجذب انتباه مسؤول الموارد البشرية دون الإسهاب في التفاصيل، حيث يمكنه الحصول على باقي التفاصيل لاحقًا أثناء إجراء مقابلة العمل.

حاول دائمًا استخدام عبارات مقنعة وبسيطة، لتشجيع مسؤول الموارد البشرية على المضي قدمًا، ومطالعة باقي ملف السيرة الذاتية.

3- ما هي أهم إنجازاتك؟

غالبًا لن يقوم مسؤول الموارد البشرية بقراءة جميع ملفات السيرة الذاتية بالكامل، وإنما سيقوم بمطالعة النقاط الرئيسية المذكورة بها، بحثًا عن أي نقاط مميزة تدفعه لإجراء مقابلة العمل.

لذلك من المهم جدًا تضمين أهم إنجازاتك، ومهاراتك المميزة في الجزء العلوي من كل قسم في الملف، لأن هذا الجزء من كل قسم هو الأكثر عرضة للمطالعة عند تنقل عين مسؤول الموارد البشرية بين أقسام الملف.

حاول دائمًا التركيز على أهم الإنجازات التي حققتها في الوظائف السابقة، والمشروعات الكبيرة التي ساهمت في نجاحها، وأهم المهارات التي ساعدتك في ذلك، وتجنب ذكر التفاصيل غير المهمة.

4- المراجعة الأخيرة:

بقيت مهمة أخيرة بعد انتهائك من تصميم وتنسيق ملف السيرة الذاتية وهي المراجعة على كل تفاصيلها، حيث يجب عليك مراجعة كل ماكتبته للتأكد من خلوه من الأخطاء الإملائية واللغوية.

تأكد أيضًا من تناسق أقسام الملف، وإذا قمت بتضمين روابط تشير إلى صفحات ويب، قم بالتأكد من أنها تقوم بالتوجيه بشكل صحيح، ويفضل القيام بالمراجعة بعد مرور عدة ساعات على انتهائك من تصميم وتنسيق الملف، لضمان القيام بالمراجعة بذهنٍ صافٍ.

لاتقلل من شأن الأخطاء البسيطة، لأنها من الممكن أن تترك انطباعًا سلبيًا لدى مسؤول الموارد البشرية، وقد يقوم باستبعاد ملفك بسبب ذلك.