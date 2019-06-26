مقارنة التغييرات بين iOS 13 و iOS 12

طرحت شركة آبل النسخة العامة الأولى من نظامها التشغيلي (iOS 13)، والتي تشتمل على معظم الأشياء الموجودة ضمن (iOS 12)، إلى جانب العديد من التحسينات، ونحاول من خلال التقرير التالي المقارنة بين (iOS 13) و (iOS 12) لمساعدة القراء على معرفة الجديد والمختلف.

التوفر والتوافق:

تتوفر النسخة التجريبية العامة من نظام (iOS 13) لجميع المستخدمين، ومن المحتمل وصول النسخة النهائية في وقت ما في شهر سبتمبر، إلى جانب أجهزة آيفون 11 الجديدة.

ولن يكون (iOS 13) متوافقًا مع جميع الأجهزة التي يمكنها تشغيل (iOS 12)، بحيث أنك بحاجة إلى (iPhone 6S) أو (iPhone SE) أو هاتف أحدث، أو جهاز (iPod Touch) من الجيل السابع.

كما لن تحصل أجهزة آيباد على نظام التشغيل (iOS 13)، بل ستحصل الأجهزة المتوافقة على نظام (iPadOS) الجديد.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

الوضع الداكن وتسجيل الدخول

هناك ميزتان جديدتان ضمن (iOS 13) هما الوضع الداكن (Dark Mode) وتسجيل الدخول باستخدام آبل.

ويعد الوضع الداكن عبارة عن نظام لوني داكن على مستوى النظام يعمل مع جميع التطبيقات الأصلية، وسيكون متاحًا للمطورين الخارجيين لدمجه في تطبيقاتهم.

وصمم هذا الوضع لتسهيل استخدام هاتف آيفون عندما تكون في بيئة إضاءة منخفضة، ويمكن ضبطه ليعمل عند غروب الشمس أو في وقت محدد، مع إمكانية تبديله بشكل سريع من خلال مركز التحكم.

بينما تتيح ميزة تسجيل الدخول باستخدام آبل استخدام معرف آبل لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع بنقرة واحدة، وهي فكرة مشابهة لفكرة تسجيل الدخول إلى خدمات فيسبوك وجوجل، لكنها تركز على الخصوصية، مما يتيح للمستخدم إخفاء عنوان البريد الإلكتروني، ولن تتتبع آبل نشاطك.

الأداء

جلب (iOS 12) دعمًا كبيرًا للأداء بالمقارنة مع (iOS 11)، لكن يبدو أن (iOS 13) مهيأ لتحسين الأمور، إذ تدعي آبل أنه يجري تشغيل التطبيقات بمعدل أسرع مرتين باستخدام (iOS 13)، بينما تزيد سرعة ميزة (Face ID) بنسبة 30 في المئة.

كما من المفترض هذا الخريف أن يقل حجم تنزيلات البرامج والتحديثات، بالرغم من أن ذلك ينطبق على مستخدمي (iOS 12) أيضًا.

سيري

يحصل المساعد الصوتي سيري على تحسينات مع كل نسخة من (iOS)، إذ عزز (iOS 12) مهارات الترجمة، وحسن بشكل كبير قدرة المساعد على تقديم اقتراحات مفيدة، وأضاف تطبيق (Siri Shortcuts)، الذي يتيح إيجاد إجراءات سريعة مخصصة يمكن تشغيلها باستخدام عبارة محددة.

وما يزال كل شيء موجودًا في (iOS 13)، لكن أصبح أفضل الآن، حيث يمكن للمساعد طرح أسئلة للمتابعة عند تشغيل اختصار إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية، وتحسنت قدرة سيري على تقديم اقتراحات.

كما أصبح التفاعل أمتع من خلال الصوت الذي يبدو أكثر طبيعية بفضل التقنية العصبونية المتطورة لتحويل النص إلى كلام.

الكاميرا والصور

حصل مجال التصوير والكاميرا على اهتمام كبير في (iOS 13)، وذلك بعد إهمال آبل لهذه الميزات في (iOS 12).

وحصلت الكاميرا على وضع (Portrait Lighting) المحسن كجزء من نظام (iOS 12)، في حين أصبحت قراءة أكواد (QR) تلقائية، مع تحسين القدرة على البحث عن صور معينة بحسب الحدث واستخدام مصطلحات بحث متعددة معًا.

ويمكنك في (iOS 13) تغيير شدة الإضاءة في وضع (Portrait)، وأضافت آبل تأثير أحادي اللون جديد، وهناك أيضًا تجربة تحرير معاد تصميمها بالكامل تتيح مراجعة كل تأثير بشكل مستقل والاستفادة من أدوات التحرير الجديدة في تطبيق الصور، مثل الحد من الضوضاء؛ وتصحيح المنظور.

ويُعد التغيير الأكبر في كيفية عرض الصور، مع علامة تبويب جديدة يمكنها تسليط الضوء على اللقطات من أيام أو شهور أو سنوات محددة.

الخرائط

أضافت آبل مزيدًا من التفاصيل إلى تطبيق الخرائط (Maps) مع (iOS 12)، إلى جانب أشياء مثل مواقع الدخول ذات الدقة الأكبر والمزيد من المعلومات الحديثة، بالإضافة إلى استخدام معلومات الخرائط الخاصة بها، بدلاً من الاعتماد على جهات خارجية.

ويتيح لك تطبيق الخرائط ضمن (iOS 13) إلقاء نظرة على الأماكن على مستوى الأرض، بشكل ثلاثي الأبعاد (3D)، مثل (Google Street View).

ويمكنك أيضًا الحصول على معلومات عن النقل في الوقت الفعلي، وهناك خرائط أكثر واقعية وتفصيلًا في مواقع محددة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول بسهولة أكبر إلى المواقع المفضلة، لذا فإن ضبط طرق التنقل إلى الأماكن التي تسافر إليها كثيرًا يكون أسرع.

التذكير والرسائل والميموجي

أعادت آبل تصميم تطبيق التذكير على نظام التشغيل (iOS 13)، مما أتاح حصوله على واجهة جديدة تمامًا، ودعمًا للمرفقات، والقوائم الذكية، التي تنظم وتعرض التذكيرات بشكل تلقائي، مما يتيح لك اختيار عرض التذكيرات ذات الصلة بيوم محدد أو التذكيرات المحددة أو المجدولة أو كل التذكيرات.

وأتاحت آبل للمستخدمين إمكانية تخصيص التفاعلات بشكل إضافي مع أنيموجي (Animoji) وميموجي (Memoji) ضمن (iOS 12)، بينما أضافت ضمن (iOS 13) شخصيات أنيموجي جديدة هي: الأخطبوط والفأر والبقرة.

كما أضافت المزيد من خيارات التخصيص لميزة ميموجي، ويمكن للهاتف الآن صنع حزم ملصقات تحتوي على شخصيات ميموجي وأنيموجي.

وحسنت الشركة الرسائل أيضًا، حيث يمكن لتطبيق الرسائل نفسه مشاركة اسمك وصورتك، ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد مشاركة ذلك مع الجميع أو جهات اتصالك فقط أو لا أحد.

كما عززت أداة البحث في الرسائل، إذ من المفترض أن تعرض بشكل تلقائي الرسائل والصور الحديثة وما شابه ذلك التي قد تبحث عنها قبل أن تبدأ الكتابة، على أن تُصنف تلك النتائج بمجرد الكتابة.

الواقع المعزز

أضافت آبل لنظام (iOS 12) منصة (ARKit 2)، والتي تسمح بتجارب مشتركة في الواقع المعزز (AR)، مما فتح الأبواب أمام جميع أنواع ألعاب وتطبيقات الواقع المعزز المتعددة اللاعبين.

وانتقلت آبل مع (iOS 13) إلى منصة (ARKit 3)، والتي تسمح لمحتوى الواقع المعزز بالمرور بشكل واقعي خلف أو أمام أشخاص في العالم الحقيقي بشكل أكثر واقعية.

كما يتيح الواقع المعزز إمكانية استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية على الجهازك في الوقت نفسه، وتتبع الوجوه المتعددة، وإيجاد مشاهد واقع معزز باستخدام (Reality Composer)، وذلك من خلال عناصر تحكم بسيطة للسحب والإسقاط.

ميزات أخرى

أضاف نظام (iOS 12) الإشعارات المجمعة؛ ومعلومات وقت الشاشة؛ والتحسينات على وضع عدم الإزعاج؛ إلى جانب تطبيق جديد للقياس وتحديثات صغيرة لمعظم التطبيقات، وستجد كل هذا في (iOS 13)، لكن مع المزيد من الإضافات والتحديثات، مثل تحديث (CarPlay)؛ والتحكم الصوتي؛ ومتصفح سفاري؛ والملاحظات؛ ومتجر التطبيقات؛ والصحة؛ والموسيقى؛ وغيرها.