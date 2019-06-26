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محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لأول مرة في 5 جلسات

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محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لأول مرة في 5 جلسات محدث.. الذهب يهبط عند التسوية لأول مرة في 5 جلسات

مباشر: تراجعت  الذهب لأول مرة في 5 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية.

وجاء هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع الدولار الأمريكي قبل أن يتحول للاستقرار وذلك مع تصريحات من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقلل توقعات خفض الفائدة في الشهر المقبل. 

وصرح رئيس الفيدرالي جيروم باول بالأمس بأن المركزي الأمريكي يقيم الآن ما إذا كان سيتم خفض معدلات الفائدة نظراً لحالات عدم اليقين الاقتصادي، في إشارة إلى أن خفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل ليس أمراً محسوماً حتى الآن.

ومن جانبه، استمر الرئيس الأمريكي دونالد في مهاجمة الفيدرالي واصفاً سياسته بـ"الجنون"، كما تمنى لو أن ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي بديلاً لجيروم باول.

وفي التطورات التجارية، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة اكتمل بنسبة 90 بالمائة، وذلك قبيل لقاء الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني في عطلة هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع عجز الميزان السلعي بالولايات المتحدة بعكس التقديرات خلال الشهر الماضي، كما تراجعت السلع الأمريكية المعمرة خلال نفس الفترة.

وكانت أسعار الذهب حقق مكاسب حادة خلال الفترة الماضية وسجلت أعلى مستوى في 6 سنوات مع زيادة توقعات خفض الفائدة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة  ليصل إلى 1415.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1405 دولار خلال التعاملات.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.80 دولار عند 1411.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 5:50 مساءًبتوقيت جرينتش، بعد أن كان متراجعاً عند 1402.06 دولار.

وخلال هذه الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.156 بعد أن كان مرتفعاً عند 96.344 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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