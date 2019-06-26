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روسيا تهدد بالرد حال قيام الناتو بتدابير حيال صاروخها الجديد

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روسيا تهدد بالرد حال قيام الناتو بتدابير حيال صاروخها الجديد روسيا تهدد بالرد حال قيام الناتو بتدابير حيال صاروخها الجديد

مباشر: قالت إنها ستتخذ إجراءات عسكرية مضادة في حالة قيام حلف الناتو بأي تهديد يتعلق بنظام الصواريخ البحرية الروسية.

وكان الأمين العام لحلف الناتو  دعا روسيا بالأمس إلى تفكيك النظام الصاروخي قصير المدى، وإلا سيضطر الحلف إلى الرد، مضيفًا أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الناتو سيبحثون الخطوات التالية في حالة عدم امتثال موسكو.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي "سيرجي ريابكوف" للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن تعليقات الناتو بغرض الدعاية، وأنها تحاول بشكل خاطئ تصوير تهديد الناتو على أنه رد عسكري وسياسي على تصرفات روسيا، وفقا لوكالة الأنباء المملوكة للكرملين "تاس".

وأضاف "ريابكوف" أن روسيا سترد على أي عمل عسكري من قبل التحالف الذي يضم 29 دولة.

وتابع المسؤول الروسي: "عندما تبدأ هذه التهديدات في التحول إلى فعل حقيقي، سيتعين علينا اتخاذ تدابير عسكرية مضادة".

في وقت سابق من هذا العام ، قالت الولايات المتحدة إنها ستتخلى عن معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة لعام 1987 مع روسيا إذا فشلت الأخيرة في تدمير الصاروخ، الذي أطلق عليه الناتو "إس.إس.سي-8".

مباشر (اقتصاد)

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