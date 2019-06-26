السعودية: شرط واحد لتملك الأجانب حصصاً استراتيجية بالشركات المدرجة

الرياض - مباشر: ذكر رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن القرار الأخير للهيئة يتضمن شرط واحد لتملك الأجانب حصصاً استراتيجية بالشركات المدرجة.

وأوضح محمد القويز، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية لا يتضمن سوى شرط واحد وهو أن يكون استراتيجيا، موضحاً أنه يحظر على المستثمر الأجنبي بيع الأسهم قبل عامين من شرائها، وفقاً لقناة "العربية".

وألمح القويز، أن الاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة لا يتطلب حد أدنى من رأس المال، ولا نسبة محددة من قيمة الاستثمار ولا يخضع للقيود السابقة المعمول بها بالنسبة للمستثمرين الماليين الأجانب.

وتابع، ولكنه استثمار من مؤسسة وليس من فرد، مشيراً إلى أن عدم تحديد قيمة أو سقف بسبب رغبة المستثمرين في بعض الأحيان بضخ قيمة معينة في المرحلة الأولى من أي عملية استثمارية.

وأصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة ("التعليمات") لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إن ذلك بعد نشرها مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.