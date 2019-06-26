بوتين يلتقي ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين

مباشر: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعاً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمدة ساعة على هامش قمة مجموعة العشرين يوم 28 من الشهر الجاري باليابان.

ويعتبر هذا الاجتماع أول لقاء رسمى بين ترامب وبوتين منذ عام تقريباً حينما التقيا في هلسنكي.

وقال مساعد الكرملين "يوري أوشاكوف" في بيان اليوم الأربعاء، إن القادة سيناقشان على الأرجح قضايا الاستقرار الاستراتيجي، والصراعات الإقليمية العديدة، بما في ذلك سوريا وفنزويلا وإيران.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تصاعد التوتر بشأن طهران، مع تهديد ترامب بهجمات انتقامية على إيران بعد إلقاء اللوم عليها في الهجمات على ناقلتي نفط ومع إسقاط طهران أيضًا طائرة أمريكية مسيرة.

كما من المقرر أيضاً أن يتم مناقشة معاهدات الأسلحة التي هدد كل من بوتين وترامب بالانسحاب منها.

وكان الرئيس الأمريكي ذكر الأسبوع الماضي أنه يعتزم الاجتماع مع بوتين في قمة مجموعة العشرين في اليابان.