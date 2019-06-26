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بالصور..ولي العهد السعودي يشهد توقيع مذكرات تفاهم مع كوريا الجنوبية

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الرياض - مباشر: شهد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،اليوم في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي البلدين.

وأفادت وكالة أنباء "واس"، اليوم الأربعاء، أنه فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الالكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية.

وتابعت، كما تم توقيع اتفاقية بشأن الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

وذكر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، أمس، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

وأفاد الديوان الملكي، أن الأمير محمد بن سلمان سيرأس بعد ذلك وفد المملكة السعودية في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي ستعقد في اليابان.

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