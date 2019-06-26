مورجان ستانلي: حان وقت شراء عملات الأسواق الناشئة

مباشر: يرى بنك "مورجان ستانلي" أن الدولار الأمريكي يحتمل أن يكون في مرحلة السوق الهابط ما يعني أن عملات الأسواق الناشئة تتجه لأداء جيد هذا العام على الرغم من ضعف توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وكتب فريق من المحللين بقيادة رئيس استراتيجية الدخل الثابت "جيمس لورد" في مذكرة للعملاء نقلتها وكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء: "نحن متفائلون".

وأوضح المحللون أن أداء عملات الأسواق الناشئة كان أقل من نظرائها ولكن مع اقتناع متزايد بشأن تحول اتجاه الدولار فإنهم يعتقدون بأن عملية اللحاق بالمكاسب سوف تحدث قريباً.

وتأتي هذه التعليقات مع اقتراب مؤشر عملات الأسواق النامية من أعلى مستوياته منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، حتى مع التوترات الجيوسياسية التي تتراكم قبيل قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

وتحولت البنوك المركزية حول العالم إلى موقف تيسيري أكثر، ما يعزز الطلب على الأصول الخطرة.

وأوضح المحللون أنه مع تأكيد بنك الفيدرالي في الوقت الحالي للضعف في النمو الاقتصادي العالمي فإن نهج السياسة الأكثر حذراً قد يساعد في تخفيف المخاطر المحتملة بشأن نتائج قمة مجموعة العشرين.

وتعتبر العملة المفضلة لدى مورجان ستانلي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي الروبل الروسي، وهي أفضل العملات الناشئة أداءً حتى الآن هذا العام.

كما أضاف البنك مراكز شرائية طويلة في سلة من عملات أمريكا اللاتينية بالإضافة للرهان على المزيد من المكاسب في الروبية الهندية.