إنتاج النفط الأمريكي يتراجع 300 ألف برميل في 3 أسابيع

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليكون الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة انخفض خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو/حريزان الجاري إلى 12.100 مليون برميل يومياً مقارنة مع مستوى 12.200 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويواصل الإنتاج النفطي في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي فاقداً نحو 300 ألف برميل يومياً مقارنة مع القمة القياسية التي سجلها في الأسبوع الأخير من شهر مايو/آيار الماضي عند 12.400 مليون برميل يومياً.

وبحسب البيانات، فإن صافي الورادات الأمريكية من النفط شهد هبوطاً بنحو 1.16 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي مع تراجع قوي في الواردات النفطية مقابل زيادة محدودة من صادرات الخام.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى 2.886 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي بعدما كان يبلغ 4.045 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

وبالنسبة للواردات الأمريكية من الخام، فسجلت هبوطاً 812 ألف برميل يومياً لتسجل 6.656 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي.

فيما صعدت صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى 3.770 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنصرم وهو أعلى بمقدار 348 ألف برميل يومياً عن مستويات الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، فإنها هبطت بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير لانخفاض 2.7 مليون برميل فقط.

وبحلول الساعة 2:41 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 66.69 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 3.3 بالمائة مسجلاً 59.75 دولار للبرميل.