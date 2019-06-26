محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع ترقب لقاء ترامب وشي

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض الفائدة، ووسط ترقب الاجتماع الذي سيجمع بين رئيسي الصين والولايات المتحدة في نهاية الأسبوع.

وقاد قطاع الرعاية الصحية خسائر البورصات الأوروبية حيث تراجع بنحو 1.2 بالمائة، بينما كانت أسهم السيارات أكبر الرابحين حيث ارتفعت بنسبة 0.9 بالمائة.

وتترقب الأسواق اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني في اليابان في نهاية الأسبوع الجاري على هامش اجتماعات قمة الـ20، وسط انتظار ما إذا كانت الاجتماعات ستسفر عن اتفاق تجاري أم لا.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي أن الاتفاق التجاري مع الصين اكتمل بنسبة 90 بالمائة، في الوقت الذي هدد فيه ترامب بفرض تعريفات إضافية على بكين حال عدم التوصل لصفقة.

وفي سياق منفصل، صرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بأن البنك يقوم بتقييم ما إذا كان سيتم خفض معدلات الفائدة نظراً لحالات عدم اليقين الاقتصادي.

وتابع باول أن العديد من المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يحكمون على أن سياسة التكيّف إلى حد ما قد تعززت.

وعند ختام الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 382.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 12245.3 نقطة.

وفيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمائة عند 5500.7 نقطة، وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 بالمائة عند 7416.3 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1385 دولار.