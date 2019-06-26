ترامب مهاجماً شركات التكنولوجيا الكبرى: تحاول قمع رسائلي

مباشر: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "تويتر" و"جوجل"، معتبراً أنهم يبذلون جهوداً لمنع رسائله وتعليقاته العامة من الوصول للمواطنين.

وقال ترامب في تعليقات مع محطة "فوكس نيوز"، اليوم الأربعاء، إن ما تقوم به شركة تويتر أمر فظيع.

وأضاف: أنهم لا يسمحون بنشر الكلمة، مشيراً إلى أنه يجب مقاضاتهم بسبب ما يمارسونه من تحيز.

وتابع: أننا الآن نرى الأمر نفسه مع المسؤول التنفيذي لشركة جوجل، موضحاً أن هناك كراهية ضد الجمهوريين من جانب الديمقراطيين.

ويرى ترامب أن كل أصحاب تلك الشركات الكبرى ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، وأنهم يتحيزون بشكل كامل لصالح الديمقراطيون.