كارني: توقعات بنك إنجلترا لا تضع احتمالية البريكست بدون صفقة

مباشر: قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني أن المركزي البريطاني قد يخفض توقعاته الاقتصادية لتعكس خطر البريكست بدون صفقة إذا جعل رئيس الوزراء الجديد عملية الخروج بدون صفقة سياسته المفضلة.

وأخبر كارني لجنة الخزانة البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، أنه في حالة تغيير سياسة الحكومة فإن توقعات بنك إنجلترا قد تتغير بالتبعية.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف بنك إنجلترا أن التحول من سيناريو البريكست الناعم الذي يدعم توقعات المركزي البريطاني إلى عملية الخروج الفوضوية قد تؤدي لخفض معدلات الفائدة.

وصرح حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بالأمس أنه سيتم إعلان اسم رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد خلفاً لـ"تريزا ماي" في 23 يوليو/تموز المقبل.

وقال كارني إن كلا المرشحين لمنصب رئيس الوزراء عبروا عن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي إذا كان الأمر ممكناً.

ويتنافس على المنصب وزير الخارجية السابق "بوريس جونسون" والوزير الحالي "جيريمي هنت" لكن جونسون هو الأوفر حظاً بعد تقدمه في تصويت الجولتين الأولى والثانية.