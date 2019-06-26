الرئيس الكوري وولي العهد السعودي يدشنان مصفاة "S-Oil"

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن رئيس مجلس إدارة شركة S-Oil كيم تشول سو، ألقى كلمة خلال لقائه بابن سلمان، أبرز فيها نتاج استثمار شركة أرامكو السعودية في كوريا على مدى عقود، ودور هذه الشراكة الكبير في إمدادات الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي في كوريا".

© REUTERS / ADNAN ABIDI

وأضاف أن علاقات التعاون بين S-Oil وأرامكو السعودية تتطور "ليس فحسب في مجال النفط والتكرير بل لتشمل حتى البحث والتعليم والتبادل الثقافي".

ومن جانبه ألقى رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر كلمة بين فيها أن شركة S-Oil تضطلع بدور حيوي في توفير الطاقة اللازمة للنمو في كوريا.

وأشار الناصر إلى أن "أهمية منتجات S-Oil تبرز في مساندة كبرى الصناعات والشركات الكورية التي تستخدم منتجاتها العالمية في الحياة اليومية، وتُصنَّف ضمن الأفضل على مستوى العالم من حيث التقنية، والابتكار، والجودة".

​وتستمر الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى سيئول تستغرق يومين، ومن المتوقع أن يجري ابن سلمان محادثات مع المسؤولين الكوريين تشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك كما سيحضر توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، ومأدبة غداء في البيت الأزرق سيحضرها رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بما فيها "سامسونغ" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه".