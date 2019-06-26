تقرير يتوقع استبدال 20 مليون وظيفة بالروبوتات بحلول 2030

مباشر: توقع تقرير أن تحل الروبوتات محل الانسان في ملايين الوظائف الصناعية بحلول عام 2030.

وتوقع تقرير صادر عن "أوكسفور إيكونومكس" أمس الثلاثاء أن يفقد قطاع التصنيع العالمي 20 مليون وظيفة بحلول 2030، ما يجعل حجم القطاع أصغر بنحو 8.5 بالمائة مما كان سيبقى عليه إذا لم تعيد الروبوتات تشكيل السوق.

وذكر التقرير أنه في الوقت الذي من المفترض أن تعزز فيه الأتمتة الاقتصاد ككل، فإنها من المحتمل أن تخلق عدم تكافؤ هائل، حيث تتركز حالات خسارة الوظائف في بعض الصناعات والدول دون غيرهم.

وأوضح تقرير "أوكسفور إيكونومكس" أن الوظائف الأكثر عرضة للأتمتة من المحتمل أن يتم العثور عليها في المناطق النائية والتي تتوفر بها قاعدة صناعية تقليدية كثيفة العمالة.

وأشار التقرير إلى ولاية أوريغون الأمريكية باعتبارها أكثر الولايات الأمريكية المعرضة للتأثر، أما أكثر الأقاليم عرضة للتأثر في المملكة المتحدة فهو كمبريا.

ويسلط التقرير الضوء على كيف أن التحول الهيكلي في سوق العمل يلقي تحديات جديدة حيث يتم أتمتة مجموعة متزايدة من المهام.

وقال التقرير إن أكثر من نصف عمال المصانع الأمريكية اللذين تم استبدالهم بالروبوتات على مدار العقدين الماضيين تم استيعابهم في ثلاث فئات تشغيلية وهي النقل والتشييد والصيانة.

وتابع: "من المتوقع أن تكون تلك الفئات هي الأكثر تعرضاً للأتمتة على مدار العقد المقبل".

وفي الوقت نفسه أوضح التقرير أن العواصم الكبيرة مثل لندن وطوكيو وباريس وسول من المحتمل أن يكونوا الأقل تعرضاً.