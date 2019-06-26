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مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

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مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

الرياض - مباشر: ذكر مسؤول بالكرملين أن ولي عهد ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قضايا الطاقة على هامش قمة العشرين المقرر انعقادها في اليابان.

وصرح مساعد بالكرملين، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بين بوتين والأمير محمد بن سلمان سيتناول زيارة الرئيس الروسي للمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ويشار، إلى أنه من المقرر أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.  

ويأتي الاجتماع بين بوتين والأمير محمد بن سلمان، قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة "أوبك" مع المنتجين المستقلين على رأسهم ، لبحث قرار تمديد خفض إنتاج النفط، المقرر انتهاءه في 30 يونيو /حزيران الجاري.

وبحلول الساعة 8:46 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 2.6 في المئة، ليسجل مستوى 66.77 دولار للبرميل، كما زاد سعر عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب القادم بمقدار 3.4 في المئة عند 59.82 دولار للبرميل.

وذكر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، أمس، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

وأفاد الديوان الملكي، أن الأمير محمد بن سلمان سيرأس بعد ذلك وفد المملكة السعودية في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي ستعقد في اليابان.

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