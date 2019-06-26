تركي آل الشيخ يسخر من وكالة الأنباء القطرية

نشر تركي آل الشيخ تغريدة تحتوي على صورة لتغريدة وكالة الأنباء القطرية، علق عليها قائلا "طبعا حساباتهم وقنواتهم جالسة تهاجم ما يحصل عندنا… لا تعليق… لكن على الأقل كنتم غيرتوا اسم الرزنامة".

ثم نشر تغريدة أخرى سخر فيها من عبد الله العذبة، رئيس المركز القطري للصحافة ورئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، أرفق فيها مقطع فيديو ساخر، قال فيها: "أتوقع لو يسويها العذبة في الترفيه في قطر… بيولع الترفيه هناك".

وكانت وكالة الأنباء القطرية، قد نشرت تغريدة قالت فيها: "الدوحة تستضيف مجموعة من الحفلات الموسيقية والترفيهية، والتي تضم أبرز نجوم الموسيقى العالمية وفن الكوميديا والغناء، ضمن موسم الصيف في قطر، لتقديم رزنامة حافلة بالترفيه والموسيقى لكل أهل قطر وزوارها في مركز قطر الوطني للمؤتمرات".

ورد عبد الله العذبة على تغريدات تركي آل الشيخ الساخرة، بتغريدة أخرى تسخر من استقالة رئيس هيئة الترفيه العربية من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم.

وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.