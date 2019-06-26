خبير : الاردن على موعد مع كسوف للشمس وخسوف للقمر

جي بي سي نيوز:- صرح الفلكي عماد مجاهد ان سماء المملكة على موعد مع خسوف جزئي يشاهد بكافة مراحله في سماء المملكة الأردنية الهاشمية مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 تموز المقبل ان شاء الله، إضافة لوقوع كسوف جزئي للشمس يوم الاثنين القادم الموافق للثاني من تموز لكنه لا يشاهد من أي دولة عربية او إسلامية ويشاهد فقط في أمريكا الجنوبية والجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.

حيث أشار ان كسوف الشمس سيقع بإذن الله تعالى مساء الاثنين القادم بتوقيت المملكة وتكون الذروة الساعة 10:22 مساء بتوقيت الأردن الصيفي، ومن المتوقع ان يشاهد الكسوف الكلي في كل من تشيلي والارجنتين والبرازيل والاكوادور والاوروغواي.

اما عن الخسوف الجزئي للقمر والذي سيقع مساء الثلاثاء ويشاهد بكافة مراحله في سماء المملكة، فسوف يبدأ ظل الأرض بالزحف على الجهة الشرقية من قرص القمر في تمام الساعة 11:01 مساء يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر تموز المقبل، ثم يصل الخسوف مرحلة الذروة في تمام الساعة 12:31 من بعد منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر تموز، وفي هذه الساعة يكون قد احتجب مقدار 65% من قرص القمر أي حوالي ثلثي قرص القمر، وهي اعلى نسبة حجب في هذا الخسوف، ثم يتراجع ظل الأرض عن القمر وينتهي الخسوف في تمام الساعة 1:59 فدجر الأربعاء، وفي هذه اللحظة يكون القمر قد عاد لكامل انارته.

ويعتبر خسوف القمر من الظواهر الفلكية الطبيعية التي تحدث نتيجة وجود الأرض بين الشمس والقمر بحيث تحجب الأرض اشعة الشمس من الوقوع على القمر فيحصل الخسوف.

الجدير بالذكر ان سماء المملكة سوف تشهد كسوف القرن للشمس يوم الخميس الموافق 26 كانون اول ديسمبر 2019 ان شاء الله، حيث تشرق الشمس مكسوفة الا ان نسبة الحجب لا تزيد عن 11% فقط من قرص الشمس لكنها سيكون أكثر اثارة في دول الخليج العربي مثل قطر والامارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عمان حيث سيكون الكسوف فيها حلقيا ان شاء الله تعالى.