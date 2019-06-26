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أمريكا تهدد تركيا بسبب صواريخ "إس 400" الروسية

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أمريكا تهدد تركيا بسبب صواريخ "إس 400" الروسية أمريكا تهدد تركيا بسبب صواريخ "إس 400" الروسية

هدد وزير الدفاع الامريكي  بالوكالة مارك أسبر، الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا، في حال مضت بصفقة صواريخ "إس 400" الروسية.

وكانت واشنطن قد هددت أنقرة بحرمانها من طائرات "إف 35" المقاتلة، فائقة التكنولوجيا، في حال تمسكها بصفقة الصواريخ الروسية.

وقالت مبعوثة الولايات المتحدة إلى الناتو، كاي بيلي هتشيسو، الثلاثاء، إن تركيا ستستبعد من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، إذا مضت قدما في خطط شراء صواريخ الدفاع الجوي إس-400 الروسية.

وأضافت في حديثها عشية مباحثات الناتو في بروكسل: "لا يمكننا أن نترك برنامج إف-35 يتأثر أو يتزعزع استقراره بأي شكل بوجود هذا النظام الروسي".

وتعتبر الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في الناتو، أن نظام إس-400 لا يتفق مع الأنظمة الأخرى للحلفاء، ويمثل تهديدا أمنيا خاصة على برنامج طائرات إف-35.

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