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تغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه في سب مدير قنوات MBC مصر

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تغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه في سب مدير قنوات MBC مصر تغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه في سب مدير قنوات MBC مصر

 

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان شكلًا على حكم حبسه، وفي الموضوع بتعديل الحكم، وقضت بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، وألزمته بالتعويض المدني، على خلفية اتهامه بالسب والتشهير بمدير عام قنوات MBC محمد عبدالمتعال.

كانت محكمة جنح الدقي، قضت، بحبس الفنان ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، وغرامة عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وقال أشرف عبدالعزيز المحامي عن محمد عبدالمتعال، اليوم الأربعاء، إن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث على صفحته...

الموجز

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