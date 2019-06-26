شاومينج يزعم تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية.. والوزارة: ماحدش يصدقه

ياســـمين بدوي

نشر أدمن صفحة شاومينج عبر فيس بوك، رسالة لمتابعي الصفحة من طلاب الثانوية العامة، زعم خلالها أن امتحان الكيمياء 2019 و امتحان الجغرافيا 2019 تسربا إليه قبل توزيعهما في اللجان في التاسعة من صباح اليوم ، وأنه يستطيع الآن أن يعطي الامتحان لأي طالب في ثانوية عامة على "الخاص".

من جانبهم.. أكد المسئولون عن امتحانات الثانوية العامة 2019 ، أن شاومينج يخدع الطلاب، قائلين: إن كل ما يتم تداوله حاليًا بشأن تسريب امتحان الكيمياء 2019 وكذلك تسريب امتحان الجغرافيا 2019 للصف الثالث الثانوي، هو كلام لا أساس له من الصحة نهائيًا وكلها أخبار...