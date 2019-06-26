أخبار عاجلة

تقرير يتوقع استبدال 20 مليون وظيفة بالروبوتات بحلول 2030 -
مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين -
تركي آل الشيخ يسخر من وكالة الأنباء القطرية -
خبير : الاردن على موعد مع كسوف للشمس وخسوف للقمر -
أمريكا تهدد تركيا بسبب صواريخ "إس 400" الروسية -
الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان -
الخصاونة: حركة الشحن مع العراق تشهد انتعاشاً لافتاً -
تغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه في سب مدير قنوات MBC مصر -
شاومينج يزعم تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية.. والوزارة: ماحدش يصدقه -
الكويت تعلن جاهزيتها عسكرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

الكويت تعلن جاهزيتها عسكرياً

Google+ Print
الكويت تعلن جاهزيتها عسكرياً الكويت تعلن جاهزيتها عسكرياً

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم 

أعلن الناطق الرسمي باسم الكويتية، إن الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدي دائما استعدادها وجاهزيتها تحسبا لأي طارئ أو تطور يخص الأوضاع في المنطقة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف في تصريح للصحفيين، في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، الأجهزة المعنية في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء، قدمت عرضاً كاملاً لأعضاء مجلس الأمة عن مدى استعدادها، وشرحا وافيا عن خطط الطوارئ والخطط الوقائية تحسبا لأي طارئ، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

الموجز

مواضيع متعلقة
الحريري: الحكومة ضد "صفقة القرن" ودستورنا يمنع التوطين

الحريري: الحكومة ضد "صفقة القرن" ودستورنا يمنع التوطين

فيديكس تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب مهمة مستحيلة

فيديكس تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب مهمة مستحيلة

"الأمة الكويتي" يدعو الحكومة لمقاطعة "ورشة البحرين": تضييع الحقوق في فلسطين المحتلة

"الأمة الكويتي" يدعو الحكومة لمقاطعة "ورشة البحرين": تضييع الحقوق في فلسطين المحتلة

برلماني جزائري: لا مساس بالدستور وتغيير الحكومة هو الأقرب

برلماني جزائري: لا مساس بالدستور وتغيير الحكومة هو الأقرب