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سهم "ميكرون" يقفز 12% مع تجاوز نتائج الأعمال للتوقعات

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سهم "ميكرون" يقفز 12% مع تجاوز نتائج الأعمال للتوقعات سهم "ميكرون" يقفز 12% مع تجاوز نتائج الأعمال للتوقعات

مباشر: ارتفع سهم "ميكرون" بأكثر من 12 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية.

وكشفت الشركة الأمريكية عن تراجع الأرباح خلال الربع المالي الثالث المنتهي في 30 مايو/ أيار الماضي لتسجل 840 مليون دولار مقارنة مع 3.82 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة، بلغ نصيب سهم "ميكرون" من الأرباح 1.05 دولار خلال الربع المالي الثالث، مقابل 1.71 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة مع تقديرات 0.74 دولار.

كما سجلت الإيرادات نحو 4.78 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 7.79 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له، لكنها تجاوزت التوقعات البالغة 4.69 مليار دولار.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "ميكرون" بنحو 12.7 بالمائة إلى 36.82 دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، تجاوزت مكاسب سهم "ميكرون" 16 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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