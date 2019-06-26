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محدث.. النفط يعزز مكاسبه لـ3% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

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محدث.. النفط يعزز مكاسبه لـ3% بعد بيانات المخزونات الأمريكية محدث.. النفط يعزز مكاسبه لـ3% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط بأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية وفي ترقب التطورات في الشرق الأوسط.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع قوي في مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 12.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من تقديرات المحللين.

كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة إلى مستوى 12.100 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 12.200 مليون برميل في الأسبوع السابق له.

وشهد الأسبوع الجاري تطبيق الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وذلك بعد أن أسقط صاروخ إيراني طائرة أمريكية في مضيق هرمز.

كما حذر من استخدام "القوة الساحقة" إذا قامت طهران بمهاجمة الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 2:48 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 3.4 بالمائة عند 59.82 دولار للبرميل.

وخلال تلك الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 2.7 بالمائة إلى 66.79  دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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